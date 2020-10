ITALIA-MOLDAVIA, Le form. ufficiali: due viola titolari

Italia e Moldova hanno diramato i propri undici per la sfida di questa sera all'Artemio Franchi di Firenze. Formazione completamente rivoluzionata per Roberto Mancini, che ha tre calciatori del Sassuolo come Locatelli, Berardi e Capito come titolari. Chance anche per El Shaarawy.

Italia (4-3-3-): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

Allenatore: Mancini.

Moldova (5-3-1-1): Koseliev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu.

Allenatore: Firat