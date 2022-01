ITALIA, Mancini convoca Balotelli per lo stage

Mario Balotelli torna in Nazionale dopo più di tre anni: la notizia sembra confermata, Mancini ha scelto di chiamare SuperMario per lo stage in programma prossima settimana, appuntamento in cui l'Italia inizierà a preparare il playoff per Qatar 2022 in programma a fine marzo. Il CT azzurro, che ha allenato Balotelli ai tempi del City, richiama dunque uno degli attaccanti più iconici e divisivi degli ultimi anni. Balotelli, che in questa stagione ha segnato 7 gol e fornito 2 assist nell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella (SuperLig turca), tra i giocatori in attività è tutt'ora il secondo per reti in Nazionale Italiana (14 gol in 36 presenze, meglio di lui solo Ciro Immobile) e cercherà di convincere il suo vecchio tecnico durante il prossimo stage.