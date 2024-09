ITALIA, Le ultime di formazione per TMW: Kean dal 1'

FirenzeViola.it

Le ultime di formazione sull'Italia dopo la rifinitura alla Bozsik Arena di Budapest. Domani la Nazionale di Luciano Spalletti sfiderà Israele in campo neutro, seconda partita della fase a gironi di Nations League. Settantadue ore dopo la vittoria per 3-1 al Parco dei Principi contro la Francia, gli azzurri torneranno in campo con una squadra che inevitabilmente cambierà alcuni interpreti, ma non verrà modificata nel modulo..

Non sarà a disposizione Riccardo Calafiori, difensore che già stamattina ha lasciato il ritiro a seguito del trauma contusivo al polpaccio sinistro rimediato a Parigi. Assente anche Lorenzo Pellegrini, numero 10 uscito non al meglio al 45esimo della gara di venerdì. In difesa Gatti dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, in attacco spazio a Moise Kean con Retegui che troverà spazio a gara in corso. Dubbio alle spalle del centravanti della Fiorentina: la sorpresa può essere Brescianini, in ballottaggio con Raspadori. In mezzo al campo Frattesi dovrebbe essere confermato dall'inizio, così come Tonali. Ballottaggio tra Ricci e Fagioli.

Italia, la probabile formazione (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Brescianini; Kean.