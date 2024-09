ITALIA, L'undici di Spalletti contro la Francia. Fuori Kean

FirenzeViola.it

Non ci sarà Moise Kean tra le scelte degli undici titolari che il CT dell'Italia, Luciano Spalletti, manderà in campo contro la Francia nel match valevole per la qualificazione alla fase finale della Uefa Nations League. Il viola, comunque, rimane a disposizione in panchina come pedina per subentrare a gara in corso. Ecco le scelte ufficiali:

(4-2-3-1) - Maignan; Clauss, Konatè, Saliba, Theo Hernandez; Kantè, Y.Fofana; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappè. A disposizione: Samba, Areola, Koundè, Digne, Upamecano, Koné, Zaire-Emery, Guendouzi, Kolo Muani, Dembele, Thuram. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

ITALIA (3-5-1-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Bellanova, Udogie, Fagioli, Brescianini, Raspadori, Zaccagni, Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.