ITALIA, L'amichevole contro la Turchia finisce 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Più che delle risposte, Spalletti dalla gara di questa sera ha ricevuto in dote nuovi punti interrogativi. Nel primo dei due test amichevoli prima di volare in Germania per difendere il titolo, l'Italia non è andata oltre lo 0-0. Un pareggio senza reti che la Turchia di Vincenzo Montella ha difeso senza troppi patemi, mostrando anche qualche guizzo di Yildiz e la leadership di Calhanoglu. La nostra è una Nazionale in costruzione e stasera lo ha palesato. Per atteggiamento, per attitudine e per idee tattiche ha ancora tanto da lavorare, un bel po' di strada da percorrere dinanzi a sé e poco tempo per farlo.