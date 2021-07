ITALIA, Giro in pullman scoperto per festeggiare

L'Italia farà a breve a Roma un giro trionfale su un pullman scoperto per festeggiare la vittoria di Euro2020 insieme ai tifosi. Lo ha confermato Leonardo Bonucci in un'intervista a Sky Sport: "Un'emozione indescrivibile, fare questo viaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi è stato bellissimo. Adesso faremo un giro sul pullman scoperto, lo dovevamo ai tifosi questo successo. Abbiamo vinto la trattativa per poter fare questo giro per i nostri sostenitori, la coppa è la loro".