Il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini, ha lasciato il ritiro azzurro a seguito di un tampone ritenuto dubbio. Il calciatore, che già era stato trovato positivo a inizio ottobre e poi guarito, ha fatto rientro in via precauzionale considerati i tempi stretti fra la partita con la Polonia e il conseguente transfer a Sarajevo per la Bosnia.