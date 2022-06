INDISCREZIONI DI FV IND.FV, E. PIEROZZI: ACF LO VUOLE GIÀ RIACQUISTARE La Fiorentina è pronta a ricomprare dall'Alessandria un prodotto del suo settore giovanile: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo la buona stagione in Piemonte, i viola avrebbero già allacciato i contatti per riacquistare con un anno di... La Fiorentina è pronta a ricomprare dall'Alessandria un prodotto del suo settore giovanile: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo la buona stagione in Piemonte, i viola avrebbero già allacciato i contatti per riacquistare con un anno di... NOTIZIE DI FV MERCATO, DA GRILLITSCH AD ARNAUTOVIC, TUTTI I NOMI Il mercato della Fiorentina è pronto sbloccarsi con il primo colpo che potrebbe essere Grillitsch, visto che l'agente è sempre in città e la trattativa può chiudersi in ogni momento. (leggi qui) Ma tra i nomi che sono accostati alla... Il mercato della Fiorentina è pronto sbloccarsi con il primo colpo che potrebbe essere Grillitsch, visto che l'agente è sempre in città e la trattativa può chiudersi in ogni momento. (leggi qui) Ma tra i nomi che sono accostati alla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi