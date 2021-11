ITALIA FEMM., L'undici iniziale contro la Svizzera

Questa le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera, gara chiave per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Emergenza in mezzo al campo per Milena Bertolini, costretta a schierare Girelli in mezzo al campo.

Italia 4-4-2: Giuliani; Gama, Linari, Salvai, Lenzini; Bergamaschi, Giugliano, Girelli, Boattin; Giacinti, Bonansea.

Svizzera 3-5-2: Thalmann; Buhler, Stierli, Aigbogun; Maritz, Xhemaili, Wälti, Sow, Bachmann; Crnogorčević, Fölmli