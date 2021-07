ITALIA, A Wembley solo se residenti in UK

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Per la semifinale di Euro 2020 fra Italia e Spagna, in programma martedì al Wembley Stadium di Londra, la Uefa, oltre ai 125 biglietti riservati alla Figc, ha destinato una quota di 6.400 biglietti esclusivamente ai tifosi azzurri residenti nella Common Travel Area, che comprende il Regno Unito e anche l'Irlanda. Lo comunica la Federcalcio. L'apertura delle vendite è prevista per le 10 di domani sul portale biglietteria di Uefa Euro 2020. (ANSA).