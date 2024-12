ISAKSEN, Possiamo battere l'Atalanta. Sogno lo Scudetto

FirenzeViola.it

Alla vigilia del match tra Lazio e Atalanta ha parlato ai microfoni del club biancoceleste l'esterno d'attacco Gustav Isaksen: "Ci aspetta un'altra grande partita. Non sarà facile vincerla sia per noi che per loro, conosciamo il nostro valore in casa e cercheremo con tutte le forze di conquistare i tre punti. Alla Lazio sogno di vincere lo Scudetto ma ora pensiamo alla prossima sfida contro l'Atalanta, la nostra testa è lì. Siamo in fiducia, sappiamo di poter vincere".