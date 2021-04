INZAGHI, Se giochiamo così ci salviamo sicuramente

Il Benevento esce sconfitto dall'Olimpico contro la Lazio per 5-3, queste le parole ai microfoni di Sky Sport del tecnico dei sanniti Filippo Inzaghi. "Quando vieni in casa della Lazio e fai sedici tiri a dodici, sapevo che saremmo rimasti ad aspettarli le avremmo prese. Avremmo meritato anche il pareggio, se giochiamo così ci salviamo sicuro. Questa squadra non è mai stata negli ultimi tre posti e vederli giocare con questo piglio deve darci grande slancio per le partite di mercoledì e domenica che saranno un crocevia importante".

Un Benevento inizia timido e poi finisce spavaldo.

"Abbiamo preso un gol in disimpegno che non dovevamo prendere, il rigore ci poteva tagliare le gambe. Quando giochi contro questi giocatori qualcosa devi concedere ma la squadra mi dava l'impressione che potevamo fargli male. Senza il gol annullato potevamo anche pareggiarla, ci portiamo via questa grande prestazione. Abbiamo tutto nelle nostre mani, questa è la mentalità giusto".