INZAGHI, Reynolds? Se arriva è perché lo vogliamo

Filippo Inzaghi ha parlato del possibile nuovo acquisto del suo Benevento: l'allenatore dei giallorossi si è espresso così su Bryan Reynolds, promettente esterno difensivo statunitense che potrebbe essere acquistato dalla Juventus e parcheggiato in Campania in prestito per 6 mesi: "Non nego di averlo seguito negli ultimi mesi, ma non è giusto parlarne ora, posso dire solo che se dei giocatori arrivano è perchè li ritengo necessari e li abbiamo voluti. Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo arrivare al nostro scudetto, ovvero la salvezza". Il 19enne dei Dallas è stato oggetto d'interesse di parecchie squadre, tra cui in anche Fiorentina e Roma, ma adesso sembra ad un passo dai bianconeri.