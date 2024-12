INZAGHI, Lazio e Fiorentina, campionato straordinario

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha risposto anche a una domanda sulla corsa Scudetto: "All'Atalanta vanno fatti i complimenti - le parole riportate da TMW - per quanto fatto sia in Europa che in campionato negli ultimi anni. Però dire una favorita mi torna difficile, mi ritorna in mente quello che ho detto il 13 luglio: dissi che sarebbe stato un campionato avvincente, con tante protagoniste e diverso da quelli precedenti.

Credo si veda dalla classifica, siamo alla quindicesima: sono cambiate le squadre di vetta, in più abbiamo Lazio e Fiorentina che stanno facendo un campionato straordinario".