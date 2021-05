INZAGHI, Il rinnovo non arriva. Decisivo il derby?

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio continua a tenere banco sui quotidiani in edicola questa mattina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Lotito e Inzaghi, dopo il tira e molla dei mesi scorsi, si sono dati solo un generico appuntamento a vedersi a fine campionato. Sarà rinnovo o il troppo tempo fatto trascorrere senza arrivare ad un accordo porterà ad un addio? Una situazione di incertezza nella quale continuano a fioccare le voci di sondaggi di Lotito presso altri allenatori e di avances di altri club nei confronti di Inzaghi. Il derby di questa sera potrebbe nuovamente sparigliare le carte. Un derby giocato bene e vinto potrebbe invece indurre le parti a rompere gli indugi che ultimamente hanno condizionato le loro mosse. E, chissà, potrebbe anche favorire una chiusura rapida della trattativa. I margini per farlo ci sono sempre, le distanze sono ancora ampiamente appianabili. A meno che uno dei due protagonisti della vicenda (o anche entrambi) non abbia già preso la sua decisione.