INZAGHI, Guarito dal Covid: ha diretto l'allenamento

Simone Inzaghi è guarito dal Covid-19 e oggi ha diretto la sua prima seduta d'allenamento dopo essersi negativizzato. Di seguito il report pubblicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale: "Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Al termine di un'attivazione tecnico-muscolare, agli ordini di mister Inzaghi, la squadra ha svolto un'ampia fase tattica in vista della partita in casa contro il Milan. Una combinazioni di cross e tiri in porta ha poi concluso la seduta. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura". La squadra biancoceleste giocherà contro la Fiorentina il 9 maggio prossimo.