INTER, Si chiude l'era Suning: Oaktree è la 7ª proprietà USA

Si chiude l'era di Suning alla guida dell'Inter. Dopo aver rilevato il club nerazzurro nel 2016 da Erick Thohir, la holding cinese cede il passo a Oaktree, che ha comunicato l'escussione delle quote societarie date in pegno a garanzia del finanziamento contratto dalla famiglia Zhang nel 2021 e il conseguente passaggio di proprietà. Con il passaggio da Suning a Oaktree, non varia ovviamente nel nostro campionato la quota di proprietà straniere. Saluta l'unica realtà cinese: in totale, considerando anche il Parma già promosso, il prossimo campionato vedrà ben otto realtà nordamericane in competizione.