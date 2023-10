INTER, I tifosi scaricano un'app per fischiare Lukaku

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Curva Nord dell'Inter distribuirà comunque i fischietti acquistati per Romelu Lukaku oggi alle 18, quando con la sua Roma tornerà a San Siro da avversario per sfidare i nerazzurri, visto che il divieto è sull’uso durante la partita, non sul possesso o la distribuzione fuori dallo stadio. Chi li utilizzerà a gara in corso rischierà quindi una multa, mentre qualora lo strumento dovesse essere trovato ai controlli all’ingresso di San Siro, lo stesso verrà requisito e buttato via.

Per ovviare al problema moltissimi tifosi hanno poi scaricato l’app “Whistle”, grazie alla quale si potrà riprodurre via cellulare il suono di un fischietto (ovviamente non è illegale fischiare con la bocca). A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.