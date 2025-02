Inter-Fiorentina, Inzaghi ad Ayroldi sul rigore viola: "Spero con tutto il cuore che ci sia"

La vittoria dell'Inter contro la Fiorentina per 2-1 è arrivata dopo una partita molto sofferta e qualche polemica dal punto di vista arbitrale. DAZN ha pubblicato le immagini del match da bordo campo, concentrandosi in particolar modo sul tecnico dei campioni d'Italia in carica. Il tecnico si è arrabbiato molto con Ranieri in avvio di gara, urlandogli "Stai muto" dopo una protesta per una mancata concessione di una punizione per fallo di mano di Lautaro. Successivamente è stato il turno di De Gea, che lo ha spinto ad andare dal quarto uomo a lamentarsi per le perdite di tempo. Preso di mira il team manager dei viola invece in occasione del gol dell'1-0 dei suoi.

Il nervosismo di Inzaghi continua a essere elevato. Quando La Penna fischia il penalty che regalerà l'1-1 momentaneo alla Fiorentina e a Mandragora, il piacentino subito fa cenno di no con la mano, lo riguarda al suo monitor e poi si rivolge al quarto uomo Ayroldi: "Spero con tutto il cuore che ci sia". Il peggio però per sua fortuna è passato: da lì in poi ha tempo solo per un po' di gesti scaramantici ed esultanze sfrenate per i 3 punti e il -1 dal Napoli. Alla faccia di chi diceva gli mancasse il "veleno" di Conte.