Inter-Fiorentina 0-0, Nicolò Barella sfiora il gol al 14' con una rovesciata: che brivido

L'Inter "rischia" di passare subito in vantaggio. Il centrocampista Nicolò Barella, al minuto 14, sfiora il palo alla destra di David De Gea colpendo in rovesciata il traversone in area di Carlos Augusto. Nerazzurri subito pericolosi.