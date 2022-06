INTER, C’è l’accordo con Milenkovic: tutti i dettagli

Tutto ruota intorno a Milan Skriniar. Se nei prossimi giorni la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain decollasse definitivamente e i nerazzurri ottenessero i 70 milioni chiesti, non si sbloccherebbe solo l'operazione Gleison Bremer con il Torino ma probabilmente anche quella per Nikola Milenkovic con la Fiorentina. Che l'Inter abbia deciso di puntare sul serbo dopo l'eventuale uscita del suo numero 37 non è un mistero ma con i viola ancora non è stato avviato alcun discorso.

Decisamente più avanti quello con l'agente Fali Ramadani, che ha strappato un quinquennale da 2 milioni netti più bonus dai nerazzurri ma soprattutto la promessa di una cessione per non più di 15 milioni cash da parte della Fiorentina. Il serbo infatti ha prolungato il proprio contratto di una sola stagione proprio con la garanzia di poter partire per una cifra contenuta, un po' la medesima situazione di Bremer.