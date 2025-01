INTER-BOLOGNA, Le formazioni ufficiali del match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45 si giocherà l'ultimo recupero della 19esima giornata, non giocata dalle 4 partipanti alla Supercoppa, tra Inter e Bologna. Entrambe le squadre tra l'altro dovranno poi recuperare ancora una gara quella a Firenze per i nerazzurri rinviata per il malore di Bove, quella in casa con il Milan non giocata dai rossoblù a causa del maltempo. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori per questa sfida di San Siro:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.