INFANTINO, Un sogno essere a Firenze. Voglio la Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il centrocampista della Fiorentina Gino Infantino si è raccontato in una lunga intervista a Olè: "È un piacere giocare alla Fiorentina. In Argentina è molto diverso ma ho potuto adattarmi abbastanza velocemente. Ho l'opportunità di giocare con altri tre argentini come Martínez Quarta, Nico González e Lucas Beltrán, che ora si stanno divertendo molto nella Nazionale. Mi hanno aiutato tanto con l'adattamento. Sono molto felice di essere qui. La stagione è appena iniziata, stiamo facendo ottime partite e ottenendo vuoni risultati, siamo sulla strada giusta.

Obiettivi? "Arrivare qui è un obiettivo che ci si pone da bambini. Una volta qui l'ambizione è aggiungere minuti, giocare partite internazionali e ovviamente conquistare uno scudetto con un club. L'idea è continuare a crescere, so che sono giovane per essere alla Fiorentina. Ringrazio la società per avermi dato l'opportunità e ora devo godermelo e sfruttare al massimo".

Argentina? "Indossare la maglia della Nazionale è un privilegio per qualsiasi giocatore e spero che possa succedere .Ho avuto l'opportunità di vestire l'Under 20 ai Mondiali e mi sono divertito moltissimo. Sono momenti che restano nella memoria. Voglio entrare in Nazionale e sto lavorando per riuscirci".