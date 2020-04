INFANTINO, Ripartire solo se sicurezza è al 100%

Gianni Infantino, presidente dell FIFA, tramite i microfoni di 'Bein Sport', lancia un messaggio dimresponsabilità ai club e alle leghe perché il calcio non rischi nulla nel ripartire. "Non si può mettere in pericolo la vita umana per una partita, una competizione o un campionato - dice Infantino - Tutti dovrebbero tenerlo a mente. Sarebbe irresponsabile riavviare le competizioni se la situazione non è sicura al 100%. Se bisognerà aspettare ancora un po', dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po' ' di più che correre rischi"