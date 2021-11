INCOCCIATI, Milan favorito, ma la pausa inciderà

Giuseppe Incocciati, ex giocatore ed attuale tecnico, che in carriera ha vestito le maglie, fra le altre, di Milan, Atalanta e Napoli, è intervenuto durante Maracanà per parlare del big match di domani tra Fiorentina e Milan. Ecco le sue parole: "Il Milan è favorito. Prima della sosta, la squadra di Pioli non era così in forma come visto prima del derby. Dobbiamo vedere dopo la pausa, perché di solito le cose cambiano. Certo è vero, a Firenze rimane una partita difficile, nonostante le assenze dei padroni di casa, ma sarà importante vedere la reazione dei giocatori impegnati nelle Nazionali".