IMPALLOMENI, Italiano a Bologna se arriva 8° è impresa

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Italiano-Bologna, che scelta è?

"Forse non era la scelta che Italiano si aspettava, perché era finito nel mirino del Napoli. Ha perso un po' di credito per qualche partita rimasta nella memoria di alcuni addetti ai lavori. Ha fatto bene però a prendersi questa opportunità, visto che affronterà la Champions. Non so che mercato sarà fatto, ma raccoglie una bella eredità, come Palladino a Firenze. La Champions può essere un'arma a doppio taglio per il Bologna, l'impresa di Italiano sarà quella di difendere l'aura che si è costruito il Bologna, è una zavorra clamorosa quella competizione. Motta lascia una grande eredità, ma anche una zavorra o una pepita d'oro come la Champions. Se il prossimo anno Italiano arriva ottavo compie già un'impresa".