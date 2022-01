IMPALLOMENI, DV9 fuori mercato in Italia. Lo vedo...

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della recente intervista di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che Commisso se la sia legata al dito, è una questione d'onore. 10 milioni? E' fuori mercato in Italia, poteva chiedere 7 ma è fuori quota. Per me la Fiorentina ha rilanciato bene con Ikoné. Vlahovic lo vedo bene con l'ambiente viola, è maturato molto, un grande professionista, è un leader e ha voglia di vincere. Non so se in altri ambienti si troverà bene. Non so se troverà un sentimento e un ambiente così compatto da un'altra parte. E poi in prospettiva Commisso sta creando una bella squadra".