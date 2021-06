IMMOBILE, Baratterei gol per vittoria a Euro 2020

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - "Baratterei i miei gol per portare a casa questo Europeo". Così Ciro Immobile dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando il quarto di finale con il Belgio. "I record sono belli da battere ma io preferisco vincere - ha proseguito l'azzurro reduce da qualche critica dopo la prestazione con l'Austria: "Sabato ho provato in tutti i modi a segnare ma non ci sono riuscito per sfortuna ed errori miei, so che non è stata la mia migliore gara all'Europeo e ne ho parlato con Mancini, però alla fine abbiamo fatto festa ed è quello che conta di più. Con Mancini il rapporto è migliorato, sento la fiducia". (ANSA).