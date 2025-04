Il difensore Valentini sul suo futuro: "Ora non penso a ciò che accadrà in estate"

Dopo il pareggio del Verona di ieri sera contro il Parma, in conferenza stampa ha parlato anche il difensore degli scaligeri, Nicolas Valentini, in prestito secco dalla Fiorentina. Proprio sul futuro l'argentino ha voluto dribblare: "Il clean sheet di oggi non è merito mio, ma di tutta la squadra. I tifosi poi ci hanno dato una grande mano, il loro appoggio per noi è molto importante. Il mio futuro? Ora ho un obiettivo chiaro, al momento non penso a quello che accadrà quest’estate".