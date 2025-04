Il Cagliari lotta a Milano ma l'Inter è troppo più forte: 3-1 a San Siro

Il Cagliari si presenterà al prossimo turno di campionato contro la Fiorentina dopo una sconfitta, arrivata a San Siro contro l'Inter per 3-1. I nerazzurri schiacciano i sardi soprattutto nel primo tempo chiudendo la prima frazione in vantaggio di due gol con le reti di Arnautovic e Lautaro Martinez, anche se il Cagliari rischia il momentaneo 1-1 con Piccoli che si fa ipnotizzare da Sommer da due passi pochi istanti prima di subire il 2-0.

Nel secondo tempo però la musica cambia almeno per qualche minuto e la squadra di Nicola accorcia con una rete di testa di Piccoli, prima che Bisseck chiuda di fatto la sfida dopo pochi minuti: alla fine è 3-1 per l'Inter che mette in cascina tre punti fondamentali in chiave Scudetto. Il Cagliari invece non riesce a uscire dal pantano della zona salvezza con il Venezia che a questo punto si è avvicinato.