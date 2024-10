IKONÉ, Lavoro per fare più gol e assist. Devo trascinare

FirenzeViola.it

“Ho sbagliato, c’era un difensore vicino a me e volevo calciare forte. Purtroppo ho sbagliato, ma ho fatto doppietta. Sono contento, ho fatto bene e la squadra ha vinto. Contro un avversario che gioca molto bene”. Jonathan Ikoné, dopo la vittoria contro il San Gallo in cui ha siglato due reti, si è espresso così a Sky Sport nell’analisi della prova della Fiorentina.

Cosa è successo all’intervallo?

“Anche noi sappiamo quando sbagliamo. Abbiamo regalato un gol e nel secondo tempo volevamo fare tutto bene. Siamo entrati con una forza maggiore per fare meglio e vincere questa partita”.

Sente di poter cominciare un’altra storia con Firenze, con più gol?

“Sì. Mi manca il gol, quando sono davanti alla porta. E lo so, infatti lavoro per segnare e fare più assist. Oggi ho fatto doppietta e devo fare ancora così, devo essere ancora più forte e portare la squadra ancora più in alto”.