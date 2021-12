IKONÉ, Accordo definito: domani le visite mediche

Accordo definito per il passaggio di Jonathan Ikone alla Fiorentina. Come riporta il TgR Rai Toscana, già per domani sono previste le visite mediche del calciatore in arrivo dal Lille a Firenze. Poi sarà tempo di vacanze fino al rientro per i primi allenamenti in maglia viola a partire dal 29 dicembre con i compagni.

