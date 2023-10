IERVOLINO, Noi, Napoli e Viola vogliamo canale Lega

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato a margine dell'assemblea della Lega Serie A, dicendo la sua per quanto riguarda il tema dei diritti TV: "La proposta migliore, quella di Sky-Dazn, a mio avviso è molto bassa, non mi soddisfa. Noi come il Napoli e la Fiorentina abbiamo espresso grandi perplessità.

Spingiamo per il canale di Lega, serve coraggio e modernità, dobbiamo un modello nuovo di coinvolgimento verso le nuove generazioni ed è giusto che sia gestito da noi in termini sia commerciali che tecnologici" e su altre soluzioni per i diritti TV dice: "Non abbiamo aperto ad altre proposte, quelle dei fondi, sono soluzioni B e C. Anche l'ipotesi di condividere tra canale e broadcaster non soddisfa, aspettiamo lunedì e se le offerte non convincono apriremo la strada dei fondi".