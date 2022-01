IERVOLINO, Chi è il nuovo proprietario della Salernitana

Danilo Iervolino è il nuovo proprietario della Salernitana. Ma chi è l'imprenditore che con una proposta last minute ha salvato la stagione e il futuro del club campano? Danilo Iervolino è nato a Palma Campania, in provincia di Napoli e ha 43 anni. È stato il fondatore dell'Università telematica Pegaso, Ateneo via web che oggi conta più di 60 sedi in giro per l'Italia e dunque uno dei pionieri della formazione online in Italia. Istituito nel 2006, si basa sui più moderni ed efficienti standard tecnologici nel campo dell'istruzione telematica: un'idea nata negli Stati Uniti due anni prima della fondazione con l'idea di diffondere il sapere "abbattento ogni tipo di barriera, di luogo o di tempo". Il nuovo proprietario della Salernitana ha detenuto le quote fino allo scorso settembre, quando ha ceduto l'intera azienda al Fondo CVC per un miliardo di euro. Dopo qualche mese, a parte le voci di un possibile ingresso nel mondo del calcio poi avvenuto con l'acquisto ieri della Salernitana stessa, ha acquisito il 51% di Bfc Media, azienda che opera nel settore dell'informazione.