IERVOLINO, Certi procuratori fanno il male del calcio

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato dal palco del Festival dello Sport a Trento iniziando il proprio ragionamento con i rapporti con gli agenti: "Quando in un sistema economico gli imprenditori perdono e guadagnano solamente gli intermediari bisogna riflettere parecchio... Io sono da poco nel calcio ma a livello di Lega siamo in difficoltà. Ci sono diverse cose da rivedere, anche il rapporto con i procuratori e i calciatori. Io ho alzato più di tutti la voce perché non sopporto i ricatti degli agenti o le loro richieste quando i loro assistiti fanno bene 3 partite. E magari aizzano anche i tifosi. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, li ritengo anche fondamentali. Alcuni hanno però una bassa deontologia e pensano solo ai loro interessi per sgraffignare nel breve periodo".

Per il salary cap perché non mettere una norma?

"Un blocco normativo magari con una legge determinata da noi, dalla Lega Calcio. E bisogna respingere gli agenti che fanno il male del calcio. Basta un tratto di penna per mettere fine a diversi problemi che ci sono nel nostro calcio. Dobbiamo cercare una linea comune per tutti e non so perché nel calcio non si può fare un qualcosa di simile".