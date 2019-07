ICC 2019, Ko alla prima di Sarri: Juve-Tottenham 2-3

Prima uscita stagionale per la Juventus di Sarri, che viene sconfitta per 2-3 dal Tottenham nel suo esordio in International Champions Cup, al termine di una partita incredibilmente densa di emozioni e gol. Primo tempo a giri bassi per i bianconeri, nonostante una formazione ricca di big, Cristiano Ronaldo compreso. La prima frazione di gioco si conclude in favore degli inglesi grazie alla rete di Heung-Min Son. Nella ripresa però i bianconeri si svegliano e infilano un uno-due tremendo, con le reti di Higuain e Cristiano Ronaldo nel giro di pochi istanti, prima però del nuovo comeback degli Spurs. Prima ha pareggiato Lucas Moura, poi, sfruttando un'ingenuità di Rabiot a centrocampo, in pieno recupero Harry Kane ha siglato il gol vittoria con una stupefacente conclusione da metà campo, che ha sorpreso Szczesny. Mezz'ora per il nuovo acquisto Matthijs De Ligt, subentrato all'ora di gioco.