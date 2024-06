ICARDI, Offerta da capogiro dell'Al Qadsiah: 50 mln in 2 anni

FirenzeViola.it

La formazione saudita dell'Al Qadsiah, neopromossa in Saudi Pro League, ha fatto un'offerta folle per l'attaccante argentino Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray e protagonista dell'ultima stagione da sogno della formazione di Istanbul. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, la scorsa settimana il club che ha ufficializzato peraltro da poco l'arrivo di Nacho Fernandez ha fatto una maxi proposta per l'ex giocatore di Inter e Paris Saint-Germain. La proposta per Icardi è stata letteralmente da urlo. 20 milioni a stagione netti per arrivare a 25 coi bonus per rinforzare uno dei club più ambiziosi di tutto il campionato saudita.

Due anni (50 milioni complessivi, netti, comprensivi di bonus) per diventare il nuovo faro e riferimento della formazione allenata dallo spagnolo Michel e di proprietà di Saudi Aramco. E Icardi? Un'offerta così non può certo lasciare indifferenti e proprio in queste ore, in questi giorni, sta riflettendo sulla maxi proposta da parte dei sauditi.