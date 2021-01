IBRA-LUKAKU, Venerdì la decisione del G. Sportivo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sapere le conseguenze del faccia a faccia di ieri sera tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si dovranno attendere ancora alcuni giorni. La data fatidica potrebbe essere quella di venerdì 29 gennaio, ovvero il termine entro il quale vanno comunicate le squalifiche del precedente turno. La prova-chiave come spesso in questi casi è rappresentata dal referto di Valeri: se l'arbitro del derby avesse scritto che le ammonizioni sono state combinate per il battibecco tra l'attaccante svedese ed il numero 9 nerazzurro, questo significherebbe che le sanzioni non sono state causate da insulti. Per risalire a questi si dovrebbe passare ai referti degli ispettori federali e poi la Procura potrebbe richiedere ulteriori accertamenti come la prova tv, che può intervenire in caso manchi qualcosa alla completezza dei referti di arbitro. Se invece i due gialli fossero arrivati per alcune frasi offensive, allora tutto si fermerebbe lì, anche se risulta meno plausibile pensare che un arbitro non mostri il cartellino rosso a due giocatori in caso di insulti, quelli usciti dalle varie ricostruzioni delle telecamere RAI, così violenti. Secondo alcune indiscrezioni raccolte sempre dalla Gazzetta, il referto firmato dall’arbitro non dovrebbe contenere nulla di “eclatante” e inoltre in Federcalcio non avrebbero intenzione di acquisire alcun elemento audio relativo alla rissa verbale fra i due giocatori.