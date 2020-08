IACHINI, Gioia per la conferma. Le ambizioni...

Alla vigilia di Spal-Fiorentina, che chiuderà la stagione viola, ha parlato l'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini che sul sito ufficiale ha espresso la soddisfazione per la sua conferma sulla panchina: "Sono molto affezionato alla Fiorentina, a Firenze e a questa maglia perciò la conferma è motivo di soddisfazione e gioia. Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti, per la fiducia che hanno riposto in me ed è chiaro che abbiamo molto da fare, a partire da questa partita con cui portiamo avanti un percorso iniziato a gennaio".



Cosa le lascia questa stagione? "Ci lascia soddisfazione per aver visto crescere un gruppo di ragazzi, che hanno lavorato con disponibilità migliorati sotto il punto di vista della tattica individuale e collettiva e abbiamo la possibilità di crescere ancora di più. Certo è che il coronavirus non ci ha aiutato con le problematiche che abbiamo avuto però i ragazzi hanno continuato a lavorare e a credere in quello che facevamo. Siamo consapevoli di essere cresciuti sotto certi aspetti ma anche di doverne migliorare altri e lo faremo. Siamo la migliore difesa dopo il lockdown e questo è frutto del nostro lavoro ed orta dobbiamo migliorare in attacco dove non sappiamo leggere al meglio l'ultimo passaggio. Ma questo percorso non è stato semplice perché ci siamo arrivati da una condizione di grande paura per la classifica. Ora andremo a Ferraree per onorare al meglio la partita cercando di ottenre più punti possibile come nel nostro DNA.



Cosa chiede alla squadra a Ferrara? "Voglio vedere la squadra concentrata e che faccia il massimo fino all'ultimo minuto. Se farò qualche sperimento? Sarà per valutare qualche altro ragazzo, vediamo domani mattina con i recuperi di tutti visto che si gioca ogni tre giorni. Chiunque andrà in campo deve sapere cosa fare e con la mentalità giusta per il bene della Fiorentina".



Ambizioni future? "Non c'è stato ancora tempo per parlarne con il presidente e i dirigenti e questo discorso lo affronteremo nelle prossime settimane. Le ambizioni le detterà la società, per ora chiudiamo la stagione a testa alta".