IACHINI, FR7 fa ciò che può ma va dosato. Il tifo...

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, a pochi giorni dal ritorno in campo lunedì sera contro il Brescia, si è raccontato ai microfoni del TGR Rai Toscana. Ecco una parte delle sue parole (il resto andrà in onda questa sera a partire dalle 19:45 circa): “Il ritorno al calcio? Ci mancava, però al di là di questo l’importante è che si faccia tutto con grande sicurezza per la salute di tutti. La cosa che dispiace di più l’assenza dei tifosi sugli spalti. Per la Fiorentina loro sono sempre stati il 12° uomo in campo nel vero senso della parola: il tifo ci ha sempre seguito in casa e fuori casa con grande calore e affetto. Giocare in uno stadio vuoto non ti dà le stesse sensazioni ed emozioni che ti può dare farlo con il pubblico. Ribery? Si sta allenando, sta facendo tutto quello che può assieme alla squadra per cercare di tornare a disposizione nel miglior modo possibile e poi andare ad impiegare il ragazzo nella maniera migliore per poterlo far rendere. Essendoci tanti impegni ravvicinati ed essendo lui reduce da un infortunio importante dovremo valutare tante cose per lui, a cominciare dal suo reinserimento in campo con lo staff medico. Il Brescia? E’ una partita difficilissima: loro sono una squadra di qualità, ben organizzata. Hanno dei giocatori di valore, dovremo affrontare questa partita con la stessa attenzione e concentrazione come se davanti avessimo la Juventus”.