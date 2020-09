TMW, Pezzella ancora non rinnova: c'è la pista Milan

In questo momento non c'è alcuna trattativa in corso tra la dirigenza della Fiorentina e l'entourage del suo capitano German Pezzella che ha un contratto in scadenza nel 2022, come scrive TuttoMercatoWeb.com.

il difensore della nazionale argentina è concentrato sul campo. E non è nemmeno certo al 100% di proseguire la sua avventura con la maglia viola perché sullo sfondo c'è sempre l'interessamento del Milan, che oggi ha venduto a titolo definitivo Lucas Paqueta al Lione per circa 20 milioni di euro e quindi ha adesso i fondi necessari per rinforzare il suo reparto arretrato (QUI trovate il punto di FV).

Pezzella è una delle primissime opzioni di Stefano Pioli, è difensore che conosce bene e gli garantirebbe affidabilità ed esperienza per una stagione che i rossoneri sperano possa far rima con il ritorno in Champions League. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, più bassa rispetto a quella di altro profili molto graditi alla società come Fofana o Milenkovic. Ore di valutazione per i rossoneri.

LEGGI ANCHE L'ANTICIPAZIONE DI FV!