TMW, Maleh vuole spazio: l'addio già a gennaio?

I colleghi di Tuttomercatoweb fanno il punto sulla situazione di Youssef Maleh: il centrocampista della Fiorentina, dopo un avvio da protagonista in questa stagione (tante presenze da titolare ma prestazioni altalenanti), nelle ultime quattro gare di campionato ha giocato solo 18 minuti. Out anche dalla trasferta di Lecce per un problema fisico, il classe '98 sembra sempre meno centrale nel progetto di Italiano.

Maleh, scrive TMW, vuole vederci chiaro. Capire se alla Fiorentina troverà spazio oppure se sarà necessario andare altrove per tornare a giocare con continuità. Il centrocampista ex Venezia è attualmente legato alla Fiorentina da un contratto valido fino a giugno 2025 ma durante la pausa Mondiale, se non riceverà rassicurazioni sulla sua centralità nel progetto, può diventare concreta la possibilità di un suo addio a gennaio.