TMW, La Juventus non intende cedere Moise Kean

TMW fa il punto sulla situazione di Moise Kean alla Juventus. In questo momento non c'è la possibilità che i bianconeri aprano la porta per un possibile prestito. Né secco, né con un diritto di riscatto già fissato. Questo principalmente per un motivo: l'idea di cambiare in corso, in una stagione che può portare allo Scudetto, non è presa completamente in considerazione.

Il Bologna sarebbe interessato, è un giocatore che piace ma per ora non ci sono possibilità. Lo stipendio poi è molto ingombrante, intorno ai 4 milioni di euro. Cifra impossibile per i rossoblù, ma anche per la Fiorentina che, al momento, smentisce l'ipotesi.