TMW, Idea Candreva per i viola. C'è anche la Lazio

Antonio Candreva può essere una suggestione per la Lazio ma anche per la Fiorentina. Secondo TMW, per biancocelesti e viola - tra le società più attive nel mercato degli esterni offensivi - quello del trentaquatrenne è uno dei nomi che affascinano maggiormente. Entrambi i club starebbero pensando a Candreva. Che ha un contratto fino al 2024 con la Samp dove si è trovato benissimo: una sola gara saltata per infortunio, nonostante un ruolo potenzialmente logorante, il 25% dei gol del club lo hanno visto protagonista tra reti e assist.