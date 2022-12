TMW, Boga gradisce i viola: serve l'accordo con la Dea

La Fiorentina è a caccia di un esterno e tra i nomi fatti c'è quello di Jeremie Boga che all'Atalanta non ha trovato lo spazio desiderato. E l'operazione potrebbe andare in porto. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, infatti, c'è il massimo gradimento sia da parte del club viola che da parte del giocatore, che si trasferirebbe volentieri sulle rive dell'Arno. Adesso la società gigliata deve però trovare l'accordo con l'Atalanta, che ha acquistato il giocatore dal Sassuolo un anno fa in prestito con diritto di riscatto, esercitato poi la scorsa estate per 22 milioni di euro.