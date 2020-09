TMW, Anche la Fiorentina interessata a Nainggolan

Radja Nainggolan sarà out contro il Benevento per una faringite ma, al di là del campionato, resta un nome caldo per il mercato dell'Inter. Il centrocampista è sempre nel mirino del Cagliari (oggi il ds Carta ha ribadito: "Non dipende da noi"), ma piace anche ad altre due squadre di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, nelle ultime ore Torino e Fiorentina (in entrambi i casi un ritorno di fiamma) si sono mosse per il giocatore, che potrebbe lasciare i nerazzurri in questi ultimi giorni di mercato.