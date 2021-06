TMW, ACF-Liverani: contatti in corso con l'entourage

La Fiorentina continua a vagliare le opzioni a sua disposizione per il futuro allenatore. Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza viola sta parlando con l'entourage di Fabio Liverani anche in veste di intermediari per alcune trattative in corso per dei giocatori. Per adesso i contatti riguardano direttamente club viola e tecnico, ancora blindato dal contratto in essere col Parma. Però l'ex regista gigliato è uno dei nomi caldi in agenda.

LEGGI ANCHE: LIVERANI, Già primi contatti con l'ex Parma