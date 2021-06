TGR RAI, Ribery saluta gli amici in lacrime: un addio?

Un saluto commosso agli amici che sa di addio: come riporta il TGR Rai Toscana, Franck Ribery è partito in macchina dalle colline di Grassina per raggiungere la famiglia a Monaco. Il francese spera di restare ancora un anno a Firenze, col tecnico Gattuso si sono piaciuti molto. Ma il classe '83 vuole continuare ad essere considerato al centro del progetto e questo, la nuova Fiorentina, non sa se può permetterselo. L'allenatore calabrese vuole una squadra ambiziosa e vedrebbe in Ribery un calciatore in grado di fare la differenza negli ultimi spezzoni delle partite. Quest'ultimo a 38 anni si sente ancora bene e non intende fare marcia indietro, perciò potrebbe accettare le offerte dalla Germania o l'Arabia Saudita. Al massimo entro questa settimana arriveranno risposte ufficiali.