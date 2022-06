TGR, Saponara ha firmato il rinnovo per un anno

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, C'È L'ACCORDO: EDO PIEROZZI TORNA IN VIOLA Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... NOTIZIE DI FV SÌ ALL'AFFARE CON LA JUVE, NÌ COL REAL: SI PARTE COL RIBALTONE Oggi si chiude il bilancio, domani parte il mercato. Sulle date non ci sono dubbi, sulle strategie viola e su quella che sarà la Fiorentina del futuro alcuni sì, basti pensare che al momento la nostra squadra è orfana dei suoi titolari più... Oggi si chiude il bilancio, domani parte il mercato. Sulle date non ci sono dubbi, sulle strategie viola e su quella che sarà la Fiorentina del futuro alcuni sì, basti pensare che al momento la nostra squadra è orfana dei suoi titolari più... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi