SPORT, Trattativa avanzata tra Puig e la Fiorentina

Dalla Spagna sono sicuri: la trattativa tra Riqui Puig e la Fiorentina è molto avanzata e potrebbe definirsi nei prossimi giorni anche se non è chiara la formula visto che il giocatore ha un altro anno di contratto. A riportarlo è Sport che sottolinea come il giocatore abbia il permesso di non presentarsi alle visite mediche da parte di Xavi, così come l'ex portiere viola Neto, anche lui in uscita. Ma per Sport l'addio più vicino è quello di Puig, seguito anche dal Benfica. Un aggiornamento della situazione la dà inoltre il giornalista (sempre di Sport) Joan Vehils che in un tweet spiega che Riqui Puig avrebbe già salutato i compagni.

Quizá @RiquiPuig ha ido hoy a despedirse de sis compañeros. Conversaciones muy avanzadas con la Fiorentina… @Sp_Fiorentina — Joan Vehils (@jvehils) July 4, 2022